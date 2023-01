IOC wil niet onderhandelen met Rusland over deelname aan Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Rusland duidelijk gemaakt dat niet te onderhandelen valt over de sancties die al bijna een jaar van kracht zijn. Voorzitter Stanislav Pozdnjakov van het olympisch comité van Rusland kwam eerder op de dag met de eis dat atleten uit zijn land zonder beperkingen moeten kunnen meedoen aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Het IOC overweegt om Russen en Belarussen onder neutrale vlag toe te laten op de Spelen, tot woede van Oekraïne en ook andere landen. Zij vinden dat Rusland en bondgenoot Belarus vanwege de militaire inval in Oekraïne geïsoleerd moeten worden.

“Over de sancties tegen Rusland en Belarus valt niet te onderhandelen”, liet het IOC weten in een reactie op de Russische eisen. “Ze zijn unaniem bevestigd tijdens de recente olympische bijeenkomst op 9 december.” Het IOC somt vervolgens de maatregelen nog eens op: geen internationale sportevenementen in Rusland en Belarus, geen vlag, volkslied en andere uitingen van deze landen bij sportwedstrijden en officials uit Rusland en Oekraïne zijn niet welkom bij internationale evenementen.

In veel sporten zijn atleten uit Rusland en Belarus niet welkom. Bij sommige sporten, zoals tennis, mogen ze onder neutrale vlag wel meedoen. Het IOC meldde onlangs dat het overweegt om sporters ook via die constructie en met allerlei voorwaarden toe te laten in Parijs.

De Oekraïense overheid reageerde daar maandag woedend op. “Het IOC kijkt met plezier toe hoe de Russische federatie Oekraïne verwoest”, schreef Michailo Podoljak, de adviseur van president Volodimir Zelenski, op Twitter. Hij beticht het IOC van “het promoten van oorlog, moord en destructie”. Oekraïne dreigt de Spelen te boycotten als Rusland en Belarus welkom zijn in Parijs.