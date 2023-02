Ford vanaf 2026 de nieuwe motorpartner van Red Bull in Formule 1

De Amerikaanse autofabrikant Ford keert vanaf 2026 terug in de Formule 1 als motorpartner van Red Bull Racing, het team van wereldkampioen Max Verstappen. De firma en het Britse Formule 1-team kondigden de samenwerking aan tijdens de presentatie van de nieuwe racewagen van Red Bull in New York. In die RB19 gaat Verstappen dit jaar op jacht naar zijn derde wereldtitel.

De terugkeer van Ford valt samen met het jaar waarin de koningsklasse van de autosport overstapt op een nieuwe motor. De krachtbron voor de snelste auto’s ter wereld wordt simpeler en goedkoper en gaat volledig op duurzame brandstof draaien. Ook het aandeel elektrisch vermogen gaat flink omhoog. De strategische en technische samenwerking met Red Bull zal in ieder geval tot en met het seizoen 2030 duren.

Ford heeft een lange geschiedenis in de Formule 1, waaraan in 1994 een einde kwam. In dat jaar won de Duitser Michael Schumacher in een door Ford aangedreven Benetton zijn eerste van zeven wereldtitels. Ford leverde ook motoren via de Britse firma Cosworth aan diverse teams, die tussen 1967 en 1985 in totaal 155 overwinningen bij elkaar reden.

Red Bull werkt al enige tijd zelfstandig aan de ontwikkeling van een eigen motor. Het team heeft daarvoor zelfs een fabriek in Milton Keynes opgetuigd. Het Japanse Honda, dat voorheen de motoren leverde, biedt tot en met 2025 nog de nodige technische ondersteuning, maar haakt dan af. Vanaf 2026 gaat Ford samen met Red Bull de hybride motor bouwen die ook in de auto’s van zusterteam AlphaTauri komt te liggen.

“Dit wordt echt een strategisch technisch partnerschap”, zei teambaas Christian Horner bij de autopresentatie in New York, waar ook Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez aanwezig waren. “Ford zal helpen met batterij- en hybridetechnologie en nog veel meer om het team een voorsprong te geven op de concurrentie.”

Voorzitter Bill Ford van de Amerikaanse autogigant noemde de samenwerking met Red Bull “het begin van een spannend nieuw hoofdstuk in het motorsportverhaal van Ford dat begon toen mijn overgrootvader Henry Ford een race won die de aanzet was voor de lancering van ons bedrijf. Ford keert terug naar de topklasse van de autosport en brengt een lange traditie van innovatie, duurzaamheid en elektrificatie mee.”