Formule 1-team Verstappen omarmt Verenigde Staten

De Red Bull waarin Max Verstappen in 2023 voor zijn derde wereldtitel gaat, verschilt niet wezenlijk van de auto waarin hij in 2022 de titel veroverde en een recordaantal van vijftien grands prix won. Toch reageerde Verstappen opgewonden, toen de RB19 tijdens de presentatie in New York werd onthuld. “Ik zie hem ook voor het eerst. Hij ziet er goed uit”, zei de Nederlander. “We rijden al jaren in dezelfde kleurstelling en dat is prima. We hebben er veel succes mee gehad, dus waarom zou je dan iets veranderen.”

Red Bull koos met opzet voor New York als locatie voor de presentatie. In de Verenigde Staten groeit de populariteit van de Formule 1. Dit jaar zijn er drie races in de VS, in Miami, Austin en Las Vegas. “Bij Red Bull streven we ernaar altijd als eerste iets anders te doen”, zei teambaas Christian Horner. “Dit is de eerste keer dat we niet in Groot-BrittanniĆ« onze auto presenteren, maar dat is ook omdat we de groei van onze sport in Amerika niet kunnen negeren. Er zijn inmiddels 50 miljoen Formule 1-fans in de VS, waarvan 72 procent ons volgt.”

De hoofdkleur van de Red Bull-auto is al jaren donkerblauw, met een gele neus en een rode rug, waarop de stier van Red Bull prijkt. De fans krijgen dit jaar de kans om iets te veranderen aan die kleurstelling. Het team schrijft voor de drie races in de Verenigde Staten een ontwerpwedstrijd uit. Fans mogen de RB19 versieren met kunstzinnige uitingen. Het winnende ontwerp komt daadwerkelijk op de auto’s waarmee Verstappen en zijn teamgenoot Sergio PĆ©rez racen in Miami, Austin en Las Vegas.

Verstappen kijkt optimistisch naar het nieuwe jaar. “Er viel een last van mijn schouders toen ik voor het eerst wereldkampioen werd, ik dacht dat ik alles had bereikt wat ik wilde. Maar ik ben een sportman die zichzelf altijd wil verbeteren en ik blijf zoeken naar dingen die ik beter kan doen. Vorig jaar is dat gelukt en dit jaar ga ik het weer proberen.”

Teambaas Horner rekent erop dat het niet makkelijk wordt het topjaar 2022 te evenaren of zelfs te verbeteren. “Vorig jaar was extra mooi omdat we niet alleen de titel bij de coureurs wonnen met Max, maar ook na hele lange tijd weer het kampioenschap bij de constructeurs. Het betekent wel dat wij het team zijn waar de concurrentie op gaat jagen en ik verwacht dat vooral Mercedes en Ferrari het ons heel lastig gaan maken. De RB19, de auto voor 2023, kent wat kleine aanpassingen aan de aerodynamica, maar we borduren vooral verder op het succes van de RB18.”