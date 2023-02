Groenewegen te vroeg op kop en mist zege in slotrit Saudi-Arabië

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de Ronde van Saudi-Arabië niet kunnen afsluiten met een ritzege. De vijfde etappe eindigde in een massasprint en de Amsterdammer ging die van ver aan. Groenewegen redde het echter niet en werd voor de streep gepasseerd door drie renners, met de Italiaan Simone Consonni (Cofidis) als winnaar. Cees Bol eindigde zowel in de rit als het klassement als zesde.

Groenewegen zegevierde maandag in de eerste etappe en sprintte een dag later naar de tweede plaats, achter de Italiaan Jonathan Milan. De 29-jarige Nederlander van Team Jayco AlUla raakte woensdag in de derde etappe de groene leiderstrui kwijt.

De Ronde van Saudi-Arabië werd gewonnen door de Portugees Ruben Guerreiro van Movistar, die donderdag de leiding had genomen door de vierde etappe te winnen. Bol werd zesde op 32 seconden.