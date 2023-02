Geen Van de Zandschulp, maar Van Rijthoven in Daviscup-duel

Paul Haarhuis houdt tennisser Botic van de Zandschulp aan de kant in de Daviscup-ontmoeting met Slowakije. De Nederlandse teamcaptain heeft Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven aangewezen voor de partijen in het enkelspel op de hardcourtbaan in het Groningse Martiniplaza. Van de Zandschulp, op de 35e plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst, scheurde afgelopen maand een spiertje in zijn bovenbeen.

De 27-jarige Veenendaler trainde deze week wel gewoon mee met de nationale ploeg, maar Haarhuis geeft de fittere Van Rijthoven de voorkeur. Griekspoor begint de ontmoeting met Slowakije zaterdag om 14.00 uur met een partij tegen Lukas Klein. Van Rijthoven neemt het daarna op tegen de Slowaakse kopman Alex Molcan.

Zondag staat het dubbelspel op het programma. Haarhuis heeft daarvoor Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop aangewezen. Griekspoor speelt vervolgens tegen Molcan en Van Rijthoven tegen Klein. Beide teamcaptains kunnen hun opstelling nog wijzigen. Het land dat drie partijen wint, plaatst zich voor de Daviscup Finals.