Olympische fakkeltocht naar Parijs start in Marseille

De tocht met de olympische vlam door Frankrijk begint volgend jaar in Marseille. Vanuit de havenstad in Zuid-Frankrijk gaat de vlam richting Parijs, waar op 26 juli 2024 de Olympische Spelen worden geopend. De organisatie onthult de exacte route later dit jaar.

Zoals gebruikelijk wordt de vlam op traditionele wijze ontstoken in het Griekse Olympia. Van daaruit gaat de vlam met de ruim 125 jaar oude zeilboot Belem naar Marseille. “Een logische en heldere keuze”, aldus Tony Estanguet, hoofd van het Franse organisatiecomit√©, over het startpunt van de fakkeltocht door zijn land. De 44-jarige Estanguet pakte als kanovaarder olympisch goud in 2000, 2004 en 2012.

De openingsceremonie van de Spelen wordt niet zoals gewoonlijk in een stadion gehouden, maar vindt plaats op de rivier de Seine. De deelnemende sporters varen op boten een route van zo’n 6 kilometer door het centrum van Parijs. Het einde van de ceremonie vindt plaats bij de Trocad√©ro, vlakbij de Eiffeltoren. De organisatie verwacht minstens 600.000 toeschouwers langs de route.

Marseille huisvest tijdens de Spelen de olympische zeilwedstrijden.