Nederland pakt goud op team relay bij WK veldrijden

De Nederlandse ploeg heeft bij de wereldkampioenschappen veldrijden in Hoogerheide de titel veroverd op het nieuwe onderdeel team relay. Het betreft een gemengde estafette waarbij drie renners en drie rensters uit verschillende categorieën in actie komen. Het was voor het eerst dat de internationale wielrenunie UCI er een officiële wereldtitel aan verbond. Vorig jaar was het nog een testwedstrijd, gewonnen door Italië.

Namens Nederland kwamen Tibor del Grosso, Guus van den Eijnden, Lauren Molengraaf, Leonie Bentveld, Fem van Empel en Ryan Kamp in actie. Het zilver ging naar Groot-Brittannië, brons was voor België.

Het onderdeel, waaraan tien landen deelnamen, had geen prioriteit. “Maar stiekem is dit toch wel lekker”, zei bondscoach Gerben de Knegt. “Het is niet het allerbelangrijkste, maar best fijn om zo te beginnen. We wisten dat we een goede ploeg hadden, het is prettig dat het dan ook lukt.”

Het tactisch plan betrof de opstelling. Voor Nederland startte belofterenner Del Grosso, waar vijf landen met een eliterenner de estafette begonnen. De 19-jarige renner uit Eelde deed wat De Knegt vooraf had gehoopt en keerde als eerste terug bij het wisselpunt, op enkele seconden gevolgd door Italië. “Best spannend, iedereen stond op scherp en je moet meteen volle bak. Er lag wel wat druk op me: je mag geen foutje maken”, vertelde Del Grosso.

Halverwege kwamen de Britten en de Belgen opzetten met steeds sterkere renners. Maar nadat Van Empel, zaterdag favoriet voor de wereldtitel bij de elitevrouwen, als vijfde flink had doorgetrokken, kon Kamp met een marge van een halve minuut op de Brit Thomas Mein de laatste ronde gecontroleerd afwerken.

“Het was helemaal nieuw voor mij, maar ik heb het goed naar mijn zin gehad”, vertelde Kamp, die het goud binnenhaalde. “Met zijn allen in de bus vooraf, de avond van tevoren tactiek bediscussiëren; ik kreeg echt een groepsgevoel. Ik zat lekker na Fem. De voorsprong stelde me gerust, al werd het nog best spannend. Maar ik kon ze op bepaalde punten zien en hoefde geen risico te nemen. Dit was een mooi begin van het weekend.”

Kamp, afkomstig uit Raamsdonksveer en beloftenwereldkampioen in 2020, start zondag bij de elitemannen waar Mathieu van der Poel de Nederlandse selectie aanvoert. De viervoudig wereldkampioen liet zich vrijdag nog niet zien in Hoogerheide.