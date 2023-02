Geen WK-medaille veldrijdster Molengraaf bij junioren na pech

Veldrijdster Lauren Molengraaf is er bij de WK in Hoogerheide niet in geslaagd een medaille te pakken. De 17-jarige Nederlandse was vooraf de favoriete bij de junioren, maar werd door een val en een lekke band ver teruggeworpen en eindigde als zevende.

De titel ging naar de Canadese Isabella Holmgren, die na vijf ronden solo aan de finish kwam. Haar zus Ava Holmgren pakte het zilver en CĂ©lia Gery uit Frankrijk veroverde het brons.

De beloften bij de mannen en de elitevrouwen komen later zaterdag in actie.