Ajax wil solide defensie van Union Berlin nu wel laten wankelen

Na welgeteld nul doelpogingen in het thuisduel staat Ajax donderdagavond voor de uitdaging om zich ten koste van 1. FC Union Berlin te kwalificeren voor de achtste finales van de Europa League. Dat wordt een hele klus tegen een defensieve ploeg die sporadisch verliest in Stadion An der alten Försterei.

Union Berlin is dit seizoen in de Bundesliga nog ongeslagen in het eigen klassieke stadion met veel staanplaatsen. Bayern München knokte zich naar een gelijkspel (1-1) en Borussia Dortmund (2-0) en RB Leipzig (2-1) verloren in de hoofdstad. Alleen het Belgische Union won dit voetbaljaar bij de ploeg met de Nederlanders Sheraldo Becker en Danilho Doekhi.

Optimistisch als hij is, gelooft Dusan Tadic in een goede afloop van het tweeluik. De aanvoerder van Ajax houdt zich vast aan het goede optreden van zondag tegen Sparta Rotterdam, dat ook zonder aanvallende bedoelingen in de Johan Cruijff ArenA arriveerde. “Als we ook zo spelen in Duitsland, dan moet het lukken”, denkt hij.

Zo statisch als Ajax voetbalde tegen Union, zo beweeglijk swingde het door de laatste linie van Sparta. Tadic was voortdurend aanspeelbaar en dirigeerde Steven Bergwijn, Mohammed Kudus, Davy Klaassen en Kenneth Taylor naar het vijandelijke doel. In het thuisduel met Union Berlin leek Ajax zo bang voor een snelle counter dat het de bal nauwelijks durfde te verliezen. Het risicoloze spel leverde een slaapverwekkend schouwspel met nul doelpogingen op.

“Natuurlijk gaan we daar wel op doel schieten”, blijft ook trainer John Heitinga hoopvol. “Maar we zullen het wel anders moeten doen dan in de thuiswedstrijd. We zullen ze aan het lopen moeten krijgen. Anders blijven ze te makkelijk overeind.”

Union Berlin vertrouwt niet alleen op een solide defensie, die dit seizoen op Bayern München na de minste tegendoelpunten in de Bundesliga heeft geïncasseerd. De club staat op dit moment ook in punten gelijk met Bayern en Dortmund omdat het razendsnel kan counteren. De verwachting is dat Calvin Bassey terugkeert in de basisformatie van Ajax. Hij moet vermoedelijk topscorer Becker en zijn ploeggenoten ver van zijn doelman Gerónimo Rulli weghouden en goed opletten bij vrije trappen en hoekschoppen.

Edson Álvarez, mits hersteld van een schouderblessure, zal dan doorschuiven naar het middenveld. Het lijkt er op dat Klaassen of Taylor moet plaatsmaken voor de Mexicaan. Taylor kreeg afgelopen week in het thuisduel met Union Berlin de voorkeur van zijn trainer. Klaassen viel redelijk in en scoort vaker dan zijn ploeggenoot. Maar mogelijk houdt Heitinga hem net als Brian Brobbey achter de hand voor een invalbeurt.