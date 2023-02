Voetbalsters Oranje openen WK tegen debutant Portugal

De voetbalsters van Oranje beginnen het WK in Nieuw-Zeeland en Australië komende zomer met een wedstrijd tegen Portugal. De vrouwen van de nummer 22 van de wereld versloegen het lager geklasseerde Kameroen in de finale van de play-offs met 2-1. De openingswedstrijd voor Oranje is op 23 juli in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin.

De Portugese ploeg dankte zijn historische zege op Kameroen, de nummer 58 van de wereld, aan een benutte strafschop in de blessuretijd. Carole Costa schoot Portugal naar de eerste WK-deelname ooit. Kameroen had in de 89e minuut nog gelijkgemaakt, maar van een verlenging kwam het niet. Portugal was in de 22e minuut al op voorsprong gekomen via Diana Gomes.

De Verenigde Staten (op 27 juli) en Vietnam (1 augustus) zijn de andere tegenstanders van de voetbalsters in groep E van het WK. De ploeg van bondscoach Andries Jonker speelt alle groepswedstrijden in Nieuw-Zeeland, dat het toernooi samen met Australië organiseert. Oranje won vorig jaar van Portugal op het EK in de groepsfase met 3-2. Oranje stond toen heel snel met 2-0 voor, maar Portugal kwam terug tot 2-2. Daniëlle van de Donk schoot in de tweede helft de winnende binnen.