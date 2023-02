Tennisser Van de Zandschulp klopt landgenoten in dubbel van Doha

Tennisser Botic van de Zandschulp hoeft Doha nog niet te verlaten. Na een nederlaag in de tweede ronde van het enkelspel op de Qatar Open, slaagde de 27-jarige Veenendaler er met zijn Franse partner Constant Lestienne wel in de halve finales te halen in het dubbeltoernooi.

Dat deed Van de Zandschulp ten koste van zijn landgenoten Robin Haase en Matwé Middelkoop, net als in de eerste ronde na een supertiebreak: 6-3 1-6 10-8. Haase en Middelkoop waren als vierde geplaatst in Doha.

In de volgende ronde wacht mogelijk weer een confrontatie met twee landgenoten. Tallon Griekspoor, woensdag eveneens in het enkelspel gestrand in de tweede ronde, neemt het met Bart Stevens op tegen de Finnen Patrik Niklas-Salminen en Emil Ruusuvuoriot voor een plaats in de halve finales.