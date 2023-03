Honkballers winnen ook tweede duel World Baseball Classic

De honkballers van het Nederlandse koninkrijksteam hebben donderdag ook hun tweede wedstrijd op de World Baseball Classic gewonnen. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens won met 3-1 van Panama. In het eerste duel was zijn team met 4-2 te sterk voor Cuba.

Xander Bogaerts opende in de derde inning de score voor Nederland door de bal over de hekken te slaan. In de vijfde inning volgde Jurickson Profar zijn voorbeeld. In de achtste inning was Bogaerts voor de tweede keer succesvol.

Het duel met Panama was een bijzondere wedstrijd voor de 35-jarige Sharion Martis, die begon als startende werper. In 2006 stond de toen 18-jarige Martis ook tegen Panama voor het eerst op de heuvel voor Nederland. Hij gooide toen de eerste en tot nu toe enige no-hitter in de geschiedenis van de World Baseball Classic.

De honkballers nemen het in de poule verder op tegen gastland Taiwan en Italiƫ. De nummers 1 en 2 gaan naar de kwartfinales in Tokio. De winnaars daarvan spelen de finaleronde in Miami.