Ajax wint na vliegende start vrij eenvoudig bij sc Heerenveen

Met opvallend veel gemak heeft Ajax de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen gewonnen. De ploeg van trainer John Heitinga leidde na 19 minuten al met 3-0 en liep vervolgens uit naar een eenvoudige zege (2-4) in het Abe Lenstra-stadion. Het thuisduel van komende zondag met Feyenoord gaat om de koppositie van de Eredivisie.

Zo won Ajax ook de zevende competitiewedstrijd onder trainer John Heitinga, na een serie van zeven duels zonder zege onder de vertrokken Alfred Schreuder. Heitinga is pas de vierde coach van Ajax die zijn eerste zeven ontmoetingen in de Eredivisie heeft gewonnen. Morten Olsen startte met elf zeges op rij. Hans Kraay en Cor Brom verspeelden na zeven duels voor het eerst punten.

Ajax speelde in Heerenveen de beste eerste helft tot nu toe onder Heitinga. De club tikte de thuisploeg in de openingsfase volledig weg en besliste het duel voor een groot deel met drie treffers in 19 minuten. Mohammed Kudus opende de score. Edson Álvarez verdubbelde de voorsprong en Steven Bergwijn bekroonde een mooie aanval met een derde treffer.

De schade voor Heerenveen had nog veel groter kunnen uitvallen. Maar Bergwijn raakte de paal en arbiter Jeroen Manschot besloot op advies van de videoscheidsrechter toch maar geen strafschop te geven. Osame Sahraoui vloerde Devyne Rensch net buiten het strafschopgebied en kwam goed weg dat hij geen rode maar een gele kaart kreeg.

Trainer Kees van Wonderen was zo ontevreden over zijn ploeg dat hij na 37 minuten Alex Timossi Andersson, Thom Haye en Sydney van Hooijdonk liet invallen. Haye gaf in de 42e minuut de voorzet waaruit Pelle van Amersfoort het duel weer een beetje spannend maakte (1-3).

Kenneth Taylor, die de voorkeur boven Davy Klaassen kreeg, tekende in de 52e minuut voor de vierde treffer van Ajax. Arbiter Manschot floot voor de tweede keer in de wedstrijd voor een strafschop toen Sahraoui sierlijk naar de grond ging. Maar hij besloot ook die penalty te annuleren nadat de videoscheidsrechter hem had verteld dat Álvarez zijn tegenstander niet had geraakt. De ingevallen Brian Brobbey raakte nog de lat voor Ajax, waarna Van Hooijdonk de eindstand bepaalde. Doelman Gerónimo Rulli van Ajax zag er bij beide treffers van Heerenveen niet goed uit.