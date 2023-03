Ajax in punten gelijk met Feyenoord na uitzege op sc Heerenveen

Ajax heeft de uitwedstrijd bij sc Heerenveen gewonnen (2-4). De club uit de hoofdstad is daardoor in punten gelijk gekomen met koploper Feyenoord, dat later op zondag FC Volendam ontvangt.

Ajax en Feyenoord treffen elkaar komende zondag in de Johan Cruijff ArenA, met als inzet de koppositie van de Eredivisie. Ajax leidde na 19 minuten met 3-0 in het Abe Lenstra-stadion, na doelpunten van Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Steven Bergwijn.

Pelle van Amersfoort trof vlak voor rust doel namens Heerenveen. Kenneth Taylor schoot Ajax in de 52e minuut naar 4-1, waarna Sydney van Hooijdonk de eindstand bepaalde. Ajax is na zeven competitieduels onder trainer John Heitinga nog zonder puntenverlies.