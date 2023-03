Hockeyster Leurink stopt als Oranje-international

Tophockeyster Laurien Leurink stopt als international van Oranje. De 28-jarige speelster van SCHC speelde 133 interlands waarin ze 29 keer scoorde. Ze maakte deel uit van de ploeg die goud won op de Olympische Spelen van Tokio en zilver pakte in Rio 2016. Ook werd ze met Oranje twee keer wereldkampioen. “Ik heb een fantastische tijd in Oranje gehad, maar nu is het tijd voor een nieuw leven”, zegt ze op hockey.nl.

“‘Na jaren van opofferingen voel ik dat de tijd is aangebroken voor de volgende stap in mijn leven. Vanaf het begin van mijn interlandloopbaan heb ik altijd 100 procent gegeven, maar ik ben inmiddels 28 jaar en ik merk dat mijn prioriteiten aan het verschuiven zijn. Zowel op maatschappelijk als op sociaal vlak”, licht ze haar besluit toe. “Ik heb er lang over getwijfeld, want zoiets moois als een carrière in Oranje komt natuurlijk nooit meer terug. Maar ik voel dat dit de juiste keuze is.”

Leurink ontbrak in december door privé-omstandigheden al bij de trainingsstage in Argentinië, waar ook vier duels uit de Pro League werden gespeeld.