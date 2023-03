Red Bull wil zusterteam AlphaTauri niet verkopen

Red Bull Racing is niet van plan zusterteam AlphaTauri te verkopen. Dat heeft topman Helmut Marko van het raceteam van wereldkampioen Max Verstappen in de aanloop naar de Grote Prijs van Saudi-Arabiƫ van komende zondag laten weten.

Hij reageerde op berichten die de afgelopen weken in veel media verschenen. “Er is zeker ruimte voor verbetering en de verliezen zijn inderdaad te hoog”, zei Marko. “Maar van een verkoop is nooit sprake geweest. Wij willen AlphaTauri aan boord houden.”

Het raceteam van AlphaTauri luisterde tot 2020 naar de naam Toro Rosso. Coureurs als Verstappen en Sebastian Vettel maakten daar naam. De Nederlander Nyck de Vries komt dit seizoen voor AlphaTauri uit in de Formule 1. De Fries eindigde als veertiende in de Grote Prijs van Bahrein, de eerste race van dit seizoen. Hij had een ronde achterstand op winnaar Verstappen. Yuki Tsunoda, de Japanse ploeggenoot van De Vries, werd elfde.