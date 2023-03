Tennisser Nadal meldt zich aan voor toernooi in Monte Carlo

Tennisser Rafael Nadal heeft zich aangemeld voor het graveltoernooi in Monte Carlo. De 36-jarige Spanjaard zal in Monaco voor het eerst weer zijn opwachting op ATP Tour maken sinds de Australian Open. Hij trok zich eind vorige maand terug uit het toernooi in Indian Wells omdat hij nog niet fit genoeg was. Ook doet hij niet mee in Miami.

Nadal kreeg in januari op de Australian Open last van zijn heup. Als titelverdediger verloor hij in de tweede ronde van de Amerikaan Mackenzie McDonald en laste daarna een pauze in. Hij heeft inmiddels wel de training hervat. “Rafa heeft zich als eerste speler aangemeld. Hij wil spelen hier omdat hij zo houdt van dit toernooi”, aldus toernooidirecteur David Massey. Nadal won elf keer de titel in Monte Carlo. Het toernooi geldt als voorbereiding op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat Nadal veertien keer op zijn naam schreef.