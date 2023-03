Teunissen moet wielertalent Girmay door voorjaar loodsen

Mike Teunissen weet wat hem zaterdag in Milaan-Sanremo te doen staat: zijn kopman Biniam Girmay zo lang mogelijk bijstaan in de finale van de eerste wielerklassieker van dit voorjaar. De geboren Limburger is sinds dit jaar bij zijn nieuwe ploeg Intermarché-Circus-Wanty meer dan teamgenoot van het Afrikaanse toptalent dat vorig jaar doorbrak met onder meer winst in Gent-Wevelgem. “Aan de voet van de Poggio moet ik er nog bijzitten”, kent Teunissen zijn opdracht.

De nog licht verkouden Teunissen werd woensdag in Milaan-Turijn “uit voorzorg” aan de kant gehouden, maar maakt zich geen zorgen over zijn deelname aan Milaan-Sanremo. Samen met Girmay uiteraard, want ze zijn dit voorjaar aan elkaar gekoppeld. Samen reden ze al wedstrijden op Mallorca, gevolgd door de Ronde van Valencia en Tirreno-Adriatico. Teunissen leerde ‘Bini’ inmiddels goed kennen. “Aan de ene kant is hij een heel rustige jongen die niet meteen het hoogste woord heeft. Maar als kopman geeft hij duidelijk aan wat hij wil en hoe het moet.”

Na acht jaar bij de Nederlandse teams LottoNL-Jumbo, Sunweb en Jumbo-Visma koos Teunissen voor een ploeg die in 2021 toetrad tot de WorldTour, de hoogste categorie van de wielerteams, en het afgelopen jaar een uitstekend seizoen beleefde mede dankzij Girmay. De pas 22-jarige Eritreër won ook nog een rit in de Giro d’Italia waarin hij in totaal zes keer bij de eerst tien eindigde. Na zijn zege in de tiende etappe blesseerde hij zich aan een oog nadat de kurk van de champagnefles in zijn gezicht was beland en moest hij opgeven.

Teunissen, al enige jaren wonend in het Brabantse Rosmalen, is zaterdag al toe aan zijn 24e koersdag in het nog prille wielerjaar. De 30-jarige Limburger gedijt goed in de aanpak van zijn nieuwe Belgische team. “Deze ploeg gelooft in zoveel mogelijk koersen”, meldt hij vanuit Milaan na een voorbereiding zonder hoogtestages. Dat was bij Jumbo-Visma, zijn vorige werkgever, wel anders. “Alleen vorig jaar ben ik al drie keer op hoogtestage geweest. Ik denk dat deze aanpak me ligt. Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik lang op hoogte had getraind en vervolgens ziek werd of een blessure opliep. Dan was het voorjaar zo maar voorbij zonder dat je veel gekoerst had.”

Of het de goede werkwijze is moet blijken. “Straks, na Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race kunnen we de balans opmaken.” Met, zo hoopt de ploeg, een aantal zeges voor Girmay. “Ik moet hem bijstaan in de breedste zin van het woord, daar ben ik voor aangenomen. In sprints, maar net zo goed onderweg in de klassiekers.” Zoals zaterdag: “Bini moet tot de Poggio zo min mogelijk op kop hebben gereden.”