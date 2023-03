Russische tennisser Medvedev naar laatste vier in Indian Wells

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft bij het toernooi in Indian Wells de halve finales bereikt. Tijdens zijn zege op de Duitser Alexander Zverev verzwikte de nummer zes van de wereld zijn enkel, maar hij slaagde er toch in om in de kwartfinales de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina met 6-3 7-5 te verslaan.

“Ik ben blij dat ik niet te veel last had van mijn enkel tijdens de partij. Bij de warming-up deed het nog wel erg veel pijn en kon ik niet goed bewegen. Maar ik ben zolang mogelijk blijven inspelen en toen voelde het steeds beter tijdens de wedstrijd”, aldus de Rus na zijn achttiende overwinning op rij.

In de halve finales neemt Medvedev het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe, die de Brit Cameron Norrie met twee keer 6-4 versloeg. Norrie won Indian Wells in 2021.

Bij de vrouwen plaatste Aryna Sabalenka zich voor de halve eindstrijd. De als tweede gerangschikte Belarussische schakelde de Amerikaanse Coco Gauff met 6-4 6-0 uit. Ze speelt nu tegen de Griekse Maria Sakkari, die met 4-6 7-5 6-1 te sterk was voor de Tsjechische Petra Kvitova.