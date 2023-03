Amerikaanse kogelstootster Saunders achttien maanden geschorst

Kogelstootster Raven Saunders is voor achttien maanden geschorst vanwege het niet nakomen van haar verplichtingen omtrent haar verblijfplaatsen, meldt het Amerikaanse antidopingbureau Usada. De 26-jarige Amerikaanse veroverde twee jaar geleden de zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Saunders ging drie keer binnen een periode van twaalf maanden in de fout met het doorgeven van haar whereabouts, die nodig zijn voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijdverband. De schorsing van achttien maanden ging met terugwerkende kracht in op 15 augustus 2022, de datum van haar derde overtreding.

Saunders reageerde via Twitter schuldbewust op de schorsing. “Als veterane had ik het absoluut beter moeten doen en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik heb niet positief getest op een verboden middel en ben na elke gemiste controle alsnog getest. Ik ben altijd een voorstander van schone sport geweest”, aldus de kogelstootster.

Saunders, een voorvechtster van lhbti-rechten, zorgde voor ophef in Tokio door tijdens de medailleceremonie met haar armen een kruis boven haar hoofd te vormen. Ze verklaarde later dat het een symbool was voor alle mensen die onderdrukt worden.