Alonso incasseert gelaten tijdstraf na podiumceremonie Jeddah

Fernando Alonso raakte door een tijdstraf na afloop van de Grote Prijs van Saudi-Arabië zijn derde plaats kwijt en daarmee zijn honderdste podiumplek in de Formule 1. “Het doet eerlijk gezegd niet heel veel pijn, al vraag ik me wel af waarom het zo lang duurde voordat de stewards met hun tweede straf kwamen”, zei de 41-jarige Spanjaard, die een van de smaakmakers was in de tweede race van het jaar.

“Ik bedoel, ik stond op het podium, de foto’s zijn gemaakt, ik nam de trofee in ontvangst, ik vierde het met champagne en nu heb ik blijkbaar 3 punten minder. Oké, laat ik maar proberen dat te herstellen in de volgende race in Australië.”

Alonso had de beste start op het stratencircuit van Jeddah. De Spaanse veteraan stuurde zijn Aston Martin voor het ingaan van de eerste bocht voorbij de van poleposition vertrokken Sergio Pérez (Red Bull). De wedstrijdleiding greep al snel in en gaf Alonso een tijdstraf van 5 seconden omdat hij zijn auto niet op de juiste positie had staan bij de start.

Alonso nam zijn straf tijdens de pitstop na negentien van de vijftig ronden. Pas na de podiumceremonie kreeg de Spanjaard nog eens 10 seconden tijdstraf. Bij nadere bestudering bleek Alonso de eerste tijdstraf niet goed te hebben uitgevoerd. De monteurs van Aston Martin waren een fractie te vroeg begonnen aan het wisselen van de banden. Met die extra strafseconden zakte Alonso naar de vierde plaats en schoof George Russell van Mercedes op naar de derde plaats.