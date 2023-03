Tennisster Rybakina wint in Indian Wells wel van Sabalenka

De Kazachse tennisster Elena Rybakina heeft het WTA-toernooi van Indian Wells op haar naam geschreven. De mondiale nummer 10 van de wereld was in twee sets te sterk voor Aryna Sabalenka uit Belarus: 7-6 (11) 6-4.

Sabalenka had Rybakina eerder dit jaar nog van de titel afgehouden op de Australian Open. De 23-jarige Kazachse, vorig jaar winnares van Wimbledon, had op weg naar de finale in Indian Wells, net als tijdens het grandslamtoernooi in Melbourne, de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uitgeschakeld. Deze keer kon ze die zege ook een vervolg geven in de finale en won zo haar vierde titel.