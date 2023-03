Tennisster Rus boekt toernooizege in Colombia

Tennisster Arantxa Rus heeft in Colombia haar eerste toernooizege van dit jaar geboekt. Rus schreef het ITF-toernooi van Anapoima op haar naam. De 32-jarige Westlandse versloeg Sinja Kraus uit Oostenrijk in de finale in drie sets: 6-3 6-7 (3) 6-2.

Rus was als eerste geplaatst op het graveltoernooi in Colombia, dat deel uitmaakt van het tweede tennisniveau. De tennisster wist zich onlangs te kwalificeren voor het masterstoernooi van Indian Wells. Rus verloor daarin echter in de eerste ronde.

De nummer 130 van de wereld bereikte enkele weken geleden ook de finale van een ITF-toernooi in de Verenigde Staten, maar ze meldde zich toen af voor de eindstrijd. Eind vorig jaar won Rus het ITF-toernooi van Sharm-el-Sheikh in Egypte.

Rus heeft zich niet beschikbaar gesteld voor de komende wedstrijden van het Nederlands team in de Billie Jean King Cup, volgende maand in Turkije. Ze wil zelf toernooien spelen om punten te pakken voor de wereldranglijst.