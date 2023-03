Verstappen neemt met tegenzin genoegen met tweede plaats

Max Verstappen begon aarzelend aan de Grote Prijs van Saudi-Arabië, maar eenmaal op gang met wat meer ruimte in het veld vloog de Nederlander naar voren in zijn Red Bull. Hij startte als vijftiende in de race op het stratencircuit van Jeddah, maar halverwege lag hij al tweede. Alleen zijn teamgenoot Sergio Pérez bij Red Bull was niet meer in te halen.

“Ik reed het gaatje wel dicht, maar niet genoeg om aan te vallen”, zei de tweevoudig wereldkampioen na de race bij Viaplay. “Op een zeker moment begon ik vibraties te voelen en was de balans raar. Ik was bang voor nieuwe problemen met de aandrijfas, dus ik vond het uiteindelijk wel goed zo.”

Verstappen refereerde aan zijn problemen op zaterdag in de kwalificatierace, toen zijn aandrijfas plotseling brak en hij de strijd moest staken. Het leidde ertoe dat hij vanaf de vijftiende plaats moest starten in de race. “Dit soort problemen mag ons niet overkomen. We moeten het beter doen als team en het niet zover laten komen. Ik had hier gewoon moeten winnen.”

Verstappen won twee weken geleden op dominante wijze de openingsrace van het nieuwe seizoen in Bahrein en velen verwachtten eenzelfde machtsvertoon in Jeddah. Maar het liep anders dan gewenst. Dat begon al met fysieke klachten. De Limburger werd geveld door een buikvirus en kwam een dag later aan in Jeddah. Hij was vervolgens de snelste in alle trainingen en lag ook op schema tijdens de kwalificatie, totdat de technische tegenslag zich onverwacht aandiende. “Het was klote, die dag”, zei hij.

Verstappen nam uiteindelijk genoegen met de tweede plaats, maar jaagde in de slotronde met succes nog op het bonuspunt voor de snelste raceronde. Verstappen behield daardoor de leiding in het kampioenschap met 1 punt meer dan Pérez. “Ik had me al neergelegd bij die tweede plaats, maar dat extra punt wilde ik wel pakken”, zei de Limburger, die na enig aandringen wel tevreden was over zijn inhaalrace. “In het begin was het lastig om in te halen omdat iedereen nog dicht op elkaar reed. Maar toen er ruimte kwam, kon ik redelijk makkelijk naar voren rijden.”