Springruiter Smolders tweede onder de Eiffeltoren

Springruiter Harrie Smolders heeft ruim twee weken voor de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha met zijn paard Monaco N.O.P. een goed resultaat neergezet vrijwel onder de Eiffeltoren in Parijs. De ruiter uit Lage Mierde eindigde als tweede in het vijfsterrenconcours Grand Prix Hermès. Het verschil met winnaar Victor Bettendorf uit Luxemburg bedroeg slechts 0,68 seconde.

Vorige week in Den Bosch miste Smolders met een fout in de eerste omloop de barrage. “Het was toen pas Monaco’s tweede wedstrijd na een pauze. Toen was hij nog wat te fris en te fruitig. Deze week ging het al een stuk beter. Met het oog op de wereldbekerfinale in Omaha heb ik toch besloten om dit concours ertussen te plannen. Dat heeft wel heel goed uitgepakt.”

Smolders neemt naar Omaha alleen Monaco mee. “Dat is mijn paard met de meeste routine, die de drie finaleronden zeker makkelijk aan kan.” In Parijs reed hij ook met zijn hengst Uricas van Kattenvennen naar goede klasseringen. “Dat is echt een paard voor de toekomst.”