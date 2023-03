Formule 1 wil duidelijkheid over de krik na tijdstraffen Alonso

De Formule 1 wil duidelijker regels over wat ‘werken aan de auto’ inhoudt tijdens een pitstop. Aanleiding is de soap rond de tijdstraffen voor Fernando Alonso tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië van zondag.

De Spanjaard van Aston Martin vierde na de race uitbundig zijn derde plaats, maar zag die podiumplek na de huldiging verdwijnen door een extra tijdstraf van 10 seconden. Na protest van de Engelse renstal kreeg de 41-jarige coureur zijn derde plaats alsnog terug.

Alonso kreeg tijdens de race een tijdstraf van 5 seconden omdat zijn auto niet goed was opgesteld in het startvak. Hij incasseerde die straf tijdens zijn eerste pitstop. Na de race, een dik uur later, volgde een nieuw vonnis van de wedstrijdjury. Bij nadere bestudering van de beelden was te zien dat een monteur iets te vroeg de krik tegen de auto plaatste om de banden te kunnen wisselen. De 5 strafseconden waren toen nog niet voorbij, aldus de stewards.

Zij kwamen na het protest van Aston Martin terug op hun besluit, want een krik tegen de auto plaatsen wil nog niet zeggen dat er al wordt gewerkt aan de auto. Dus kreeg Alonso zijn derde plaats, zijn honderdste podium in de Formule 1, terug.

De Formule 1 wil voortaan verwarring voorkomen over wat nou precies onder “werken aan de auto” wordt verstaan en heeft besloten dat de regels voor de komende Grote Prijs van Australië moeten zijn verduidelijkt.