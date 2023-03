Roglic wint sprint van Evenepoel in eerste rit Catalonië

De eerste etappe in de Ronde van Catalonië is meteen uitgemond in een sprintduel tussen de twee favorieten voor de eindzege. De Sloveense wielrenner Primoz Roglic was na een rit over 165 kilometer net iets sneller dan de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel. De Nederlander Ide Schelling spurtte naar de derde plaats.

De aankomst in Sant Feliu de Guíxols liep iets omhoog, waardoor de klassementsrenners met een goede sprint in de benen zich vooraan mengden tussen de sprintspecialisten. Roglic ging tientallen meters voor de finishlijn al aan kop rijden en leek onbedreigd naar de zege te fietsen, maar de hard aankomende Evenepoel kwam nog bijna langszij.

De Nederlander Jetse Bol zat in de vluchtgroep. Hij veroverde de bolletjestrui. Robert Gesink maakte zijn rentree in het peloton. De renner van Jumbo-Visma is hersteld van de bekkenbreuk die hij in januari in de Tour Down Under opliep door een zware val.