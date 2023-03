Hamilton onder de indruk van Red Bull: snelste auto ooit gezien

Lewis Hamilton is zwaar onder de indruk van Red Bull. De auto waarin Max Verstappen en Sergio Pérez de eerste twee races van dit seizoen in de Formule 1 naar hun hand zetten, is volgens de zevenvoudig wereldkampioen “de meest dominante auto” die hij in zijn carrière heeft gezien.

“Ik heb nog nooit een auto gezien die zo snel is”, zei de Britse coureur van Mercedes, die zondag op de vijfde plaats eindigde in de Grote Prijs van Saudi- Arabië, ver achter winnaar Pérez en nummer 2 Verstappen. “Mercedes was in zijn goede jaren ook snel, maar niet zo snel als deze Red Bull. Het verschil met de andere auto’s is erg groot”, aldus de 38-jarige coureur, die tussen 2014 en 2020 zes keer wereldkampioen werd met Mercedes.

Hamilton ondervond het zelf op het circuit van Jeddah, waar Verstappen startte vanaf de vijftiende plaats en halverwege de race al was opgeschoven naar de tweede plaats. Hij raasde ook zijn voormalige grote rivaal Hamilton voorbij. “Hij kwam serieus hard voorbij. Ik deed niet eens moeite hem nog op te houden, het snelheidsverschil was enorm”, aldus de winnaar van 103 grands prix.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes heeft erkend dat zijn team in de winter grote fouten heeft gemaakt bij het bouwen van de auto voor het seizoen 2023. Hij zei na afloop van de race in Jeddah dat het team nu hard werkt aan een betere versie die mogelijk weer gelijkwaardig wordt aan de auto van Red Bull.

Die betere auto kan wat Hamilton betreft niet snel genoeg komen. Hij heeft tot dusver alleen maar gemopperd op de Mercedes. “Ik voel geen enkele connectie met deze auto. Ik bereid me zo goed mogelijk voor en geef alles, maar ik voel niet wat eronder me zit. Het is vreselijk.”