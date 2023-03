Tennisser Nadal zakt uit top 10 van de wereldranglijst

Tennisser Rafael Nadal is na zeventien jaar en elf maanden weggezakt uit de top 10 van de wereldranglijst. De 36-jarige Spaanse tennisser is op de nieuwste lijst teruggevallen naar de dertiende plaats. Sinds april 2005 stond de voormalige nummer 1 van de wereld in het rijtje met de tien beste tennissers van de wereld. Hij is recordhouder met 912 weken in de top 10. Nadal wordt op gepaste afstand gevolgd door Jimmy Connors (788 weken) en Roger Federer (734 weken).

Nadal komt al sinds januari niet meer in actie in toernooien. Hij kreeg bij de Australian Open last van zijn heup. Hij miste hierdoor afgelopen week het toernooi in Indian Wells, waar hij vorig jaar de finale haalde, en doet ook niet mee in Miami. De organisatie van het graveltoernooi in Monte Carlo liet vorige week weten dat Nadal zich voor dit toernooi heeft aangemeld.

Carlos Alcaraz, de 19-jarige landgenoot van Nadal, is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Door zijn toernooizege in Indian Wells loste hij de Serviër Novak Djokovic af.

Botic van de Zandschulp steeg een plek op de ranglijst en is nu de nummer 32 van de wereld. Tallon Griekspoor bleef op de 36e plaats staan.