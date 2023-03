Ongevaccineerde Djokovic hoopt vurig op deelname US Open

Novak Djokovic kan ermee leven dat hij deze maand twee grote tennistoernooien in Amerika mist. Hij ontbrak in Indian Wells en doet ook niet mee in Miami. De Servische tennisser hoopt echter vurig dat hij dit najaar wel kan meedoen aan de US Open in New York. “Ik hoop dat de situatie dan is veranderd. De US Open is voor mij het belangrijkste toernooi op Amerikaanse bodem”, zegt hij op CNN.

Djokovic, winnaar van 22 grand slams, is niet welkom in de Verenigde Staten omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen corona. “Het is jammer dat ik niet kan meedoen, want Indian Wells en Miami zijn mooie toernooien waar ik veel succes heb gehad. Spijt heb ik niet, want het is een bewuste keuze geweest om me niet te laten inenten. Ik wist dus dat er een kans was dat ik niet mocht meedoen.”

Hij kan hoopvol zijn over deelname aan de US Open. Zoals de zaken er nu voor staan vervalt per 11 mei de verplichting voor buitenlanders een vaccinatiebewijs te tonen als ze per vliegtuig de VS binnenkomen. “Ik wil daar echt spelen. In 2021 verloor ik de finale, maar ik had waarschijnlijk een van mijn beste momenten ooit met het publiek in New York. Ik heb er gelukkig ook al drie keer gewonnen”, aldus Djokovic, die zondag zijn eerste positie op de wereldranglijst kwijtraakte aan de Spanjaard Carlos Alcaraz, die het toernooi in Indian Wells won. “Felicitaties voor hem. Hij verdient het absoluut weer op 1 te staan.”