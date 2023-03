Britse turnheld Whitlock overwint mentale dip en maakt comeback

De Britse turnheld Max Whitlock heeft een mentale inzinking overwonnen en maakt op de komende Europese kampioenschappen in Turkije (11-16 april) zijn rentree. De 30-jarige drievoudig olympisch- en wereldkampioen zal in Antalya voor het eerst optreden sinds de Spelen van 2021 in Tokio.

Whitlock schreef in 2016 Britse turnhistorie met olympisch goud in Rio op het paard/voltige en vloer. In 2021 prolongeerde hij zijn olympische titel op voltige, het toestel waarop hij ook drie wereldtitels won. Na de Spelen van Tokio belandde hij in een diepe mentale crisis en overwoog serieus te stoppen met de sport.

“Ik ben echt blij dat ik geselecteerd ben voor de Europese kampioenschappen. Voor mij was de fase na Tokio waarin ik het psychisch moeilijk had een periode waarin ik veel over mezelf leerde”, zei Whitlock. “Deze periode van zelfreflectie en persoonlijke groei heeft mij een nieuwe mindset gegeven. Ik ben meer ontspannen in trainingen en wedstrijden, maar ook gemotiveerder dan ooit om mezelf te blijven ontwikkelen en verbeteren.”

Whitlock zei dat de EK een belangrijke “opstap” zijn naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Ik kijk ernaar uit om weer op een groot podium te strijden, de eerste keer sinds Tokio.”