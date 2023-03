Belarussische tennisster Sabalenka voelt heel veel haat

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka zegt nog nooit zoveel haat in de kleedkamers te hebben ondervonden als het laatste jaar, sinds de Russische inval in Oekraïne. Haar land geldt als bondgenoot van de Russen. “Het is echt heel moeilijk. Ik heb dit niet eerder meegemaakt.”

De nummer 2 van de wereld, die het afgelopen weekeinde in de finale van Indian Wells speelde, vindt het moeilijk ermee om te gaan. “Natuurlijk ben ik wel wat gewend op de sociale media. Dan krijg je na een nederlaag ook van alles over je heen. Maar de heftigheid waarmee dit gepaard gaat bij het onderlinge contact kende ik niet. Het is ook moeilijk te begrijpen. Wat heb ik misdaan?”

Ze probeert de gevoelens van haat toch ook enigszins in de juiste proporties te zien. “Misschien moet ik het gewoon negeren. Het zijn emoties van anderen en misschien is het eigenlijk niet zo tegen mij persoonlijk gericht. Maar van mezelf weet ik dat ik niets verkeerd heb gedaan. Ik heb ook het gevoel dat het de laatste tijd iets minder wordt. Het zijn ook meestal niet de tegenstandsters die zich zo gedragen, maar vaak mensen uit hun begeleiding.”