Evenepoel verslaat Roglic in derde rit Ronde van Catalonië

Wielrenner Remco Evenepoel heeft de derde etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Belgische wereldkampioen van Soudal – Quick-Step was de sterkste in een rit over 181 kilometer en drie beklimmingen tussen Olost en La Molina. Klassementsleider Primoz Roglic eindigde op 2 seconden achterstand als tweede.

Na de eerste twee ritten was niemand verrast dat het opnieuw een tweestrijd tussen Evenepoel en Roglic werd. De Sloveense kopman van Team Jumbo-Visma had de eerste rit gewonnen voor Evenepoel, waarna de hoofdrolspelers respectievelijk tweede en derde werden in de tweede etappe.

De vlucht van de dag werd woensdag gevormd door een zevental, van wie de Ecuadoraan Richard Carapaz de grootste naam was. De olympisch kampioen van Tokio en de winnaar van de Ronde van Italië van 2019 kreeg gezelschap van Niklas Eg, Filippo Zana, Guillaume Martin, Simone Petilli, Jefferson Cepeda en Maxim Van Gils.

De kopgroep nam voor de eerste beklimming van de dag, de Coll de Coubet, een voorsprong van bijna 5 minuten, waarmee Martin virtueel de leiderstrui overnam. Onder aanvoering van de ploeg van Evenepoel slonk de voorsprong in het vervolg van de etappe snel.

De laatste drie vluchters Martin, Carapaz en Van Gils werden gegrepen op de slotbeklimming. Evenepoel zette vervolgens zijn aanval in, waarna alleen Roglic kon volgen. De Belg schudde in de laatste kilometer ook de Sloveen af.

Evenepoel voelde zich geweldig na zijn eerste individuele ritzege van dit seizoen. “Ik had super goede benen en voelde iedere dag dat het beter en beter werd”, zei de 23-jarige wereldkampioen. “Ik had veel vertrouwen in het team en dat ik de klus kon klaren. We hadden gezien dat het een zware en lange klim was en wilden het zo lastig mogelijk maken. Dat heeft zich uitbetaald. Het is alleen jammer dat ik de trui van het jongerenklassement draag, want ik had graag een foto gehad in mijn regenboogtrui.”

De Belg staat in het klassement in tijd gelijk met leider Roglic. “Ik verwacht een mooie strijd vrijdag. Morgen verwacht ik een sprint en moeten we proberen om te herstellen en energie te sparen. We hebben laten zien dat we een sterk team hebben en verantwoordelijkheid durven nemen. We gaan vrijdag proberen om opnieuw de rit te winnen.”