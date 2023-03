KNVB staat in duels drink- en eetpauze toe tijdens ramadan

De KNVB staat met ingang van het komende speelweekeinde scheidsrechters in het betaalde voetbal toe de wedstrijd even stil te leggen voor een korte drink- en eetpauze. Dit is bedoeld voor voetballers die meedoen aan de ramadan, zo bevestigt de bond een bericht van de NOS.

Moslims mogen in de periode van de ramadan, die ongeveer een maand duurt, onder meer niet eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang. Voor deze periode van vasten, die meerdere speelrondes in Eredivisie en eerste divisie omvat, heeft de KNVB de nieuwe richtlijnen ingevoerd.

Scheidsrechters zullen het duel nu stilleggen op het eerste beschikbare moment na zonsondergang. Voorwaarde is wel dat er tenminste één speler op het veld staat die meedoet aan de ramadan. Hierover zal voor aanvang van het betreffende duel overleg zijn.

De KNVB volgt hiermee het voorbeeld van de Premier League, die deze maatregel ook al invoerde.