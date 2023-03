Wielrenner Philipsen klopt Kooij in wielerkoers Brugge-De Panne

Wielrenner Jasper Philipsen heeft de WorldTourwedstrijd Classic Brugge-De Panne op zijn naam geschreven. De 25-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck was na 211 kilometer de snelste van een groep van vier vluchters. Hij versloeg Olav Kooij van Jumbo-Visma en zijn landgenoot Yves Lampaert.

Philipsen volgt zijn landgenoot Tim Merlier op. Die won de eendagskoers, die al enkele jaren wordt verreden in plaats van Driedaagse De Panne, vorig jaar voor dezelfde ploeg.

In slecht weer werd de 47e editie van de eendagskoers in België een zware. Vooral de wind speelde een rol. Een grote groep van zo’n twintig renners maakte zich in de finale los van het peloton met daarin vrijwel alle grote sprinters zoals Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare en Juan Sebastián Molano.

Op de laatste passage door de open vlakte van De Moeren versnelde Philipsen en kreeg Kooij en Lampaert mee. Ook Frederik Frison wist nog aan te sluiten. Soudal – Quick-Step dat aanvankelijk met vier man in de voorste groep zat, moest nu in de achtervolging, omdat Philipsen en Kooij normaal in de sprint veel sneller zijn dan Lampaert. Ze kregen het gat echter niet meer dicht, waardoor Jakobsen na een sprint genoegen moest nemen met de vijfde plaats. Marijn van den Berg werd tiende.

Philipsen prees zijn ploeg die goed voorin zat op de cruciale punten. “Het was een zware race voor iedereen. Ik wist dat het geen normale massasprint zou worden”, zei de Belg. “Ik probeerde het net voor De Moeren en we kwamen met vier vooruit. Ik had zin om te koersen en dat wordt beloond.”

De Belgische sprinter won eerder al twee etappes in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico en afgelopen zaterdag won zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel Milaan-Sanremo. “Zondag nog Gent-Wevelgem, daar kijk ik naar uit”, zei Philipsen.