IOC benadrukt: wij voeren geen politiek debat

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is geen scheidsrechter in een politiek conflict. Dat heeft voorzitter Thomas Bach gezegd tijdens een toespraak. Hij verdedigde daarmee andermaal het standpunt van zijn organisatie om Russen en Belarussen mogelijkerwijs onder neutrale vlag toe te laten tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

“We moeten wegblijven van politieke discussies, anders verliezen we onze kracht om te verbinden”, aldus de Duitse topman van het IOC. “Dan krijgen we mogelijk weer te maken met landen die de Olympische Spelen boycotten, zoals dat in de jaren zeventig en tachtig het geval was. Daarom ook mogen politici niet beslissen over wie er wel en niet mag meedoen aan een sportevenement.”

Veel landen hebben inmiddels aangegeven te vinden dat Rusland niet mag meedoen aan de Olympische Spelen, vanwege de inval van het land in Oekraïne. Ze steunen daarmee een oproep van president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. “Wij moeten politiek-neutraal blijven”, zei Bach desondanks. “We weten echter ook dat onze beslissingen politieke gevolgen hebben en dat moeten we laten meewegen in alles wat we doen.”