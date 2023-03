Racetalent Veijer mikt op prijs voor beste ‘rookie’ in Moto3

Collin Veijer is als kleuter op een motor gaan zitten en er niet meer van afgestapt. Dat is de korte samenvatting van het leven van de 18-jarige Staphorster, die dit seizoen zijn debuut maakt in de Moto3. Hij rijdt zondag in Portugal zijn eerste grand prix in het WK wegrace. “Anderen vinden het bijzonder wat ik doe, maar voor mij is het heel normaal. Ik ben opgegroeid met motorracen en het is nooit anders geweest.”

Veijer komt uit een echt motorrijdersgeslacht. Zijn vader Jurjen was actief in de motorsport, zijn oom Johan behoorde zelfs tot de absolute top in Nederland. “Mijn vader heeft me op een motor gezet toen ik 3 of 4 jaar oud was en vanaf dat moment is hij mij gaan begeleiden. Vanaf mijn achtste ben ik in Spanje en Italië gaan racen om beter te worden. Daar is gewoon meer talent en dus ook een grotere concurrentie.”

Dat Veijer talentvol is, bewees hij al op 12-jarige leeftijd door in Italië Europees kampioen in de MiniGP te worden. Hij kreeg er in 2018 zelfs de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorsport voor, namelijk de Ben Majoor Trofee als talent van het jaar onder 21. “Ik heb de jaren daarna gewoon doorgepakt en nu krijg ik een mooie kans in de Moto3 (bij het GP-team Liqui Moly Husqvarna Intact). Doel in mijn eerste seizoen is voor de punten gaan en de beste ‘rookie’ (eerstejaars) worden. Volgend jaar wil ik voorin meedoen. De grote droom is natuurlijk ooit in de MotoGP te racen, maar daar kijk ik nu nog niet te veel naar. Ik wil eerst goed presteren in de Moto3.”

De voorbereiding op het seizoen verliep niet vlekkeloos. Veijer liep door een val bij het motorcrossen een pijnlijke vingerblessure op. Een pees was dusdanig beschadigd, dat de jonge Staphorster een maand lang niet mocht motorrijden. Hij miste daardoor de eerste testraces van dit jaar in het Spaanse Jerez. Afgelopen weekeinde kon hij pas zijn eerste rondjes op de Husqvarna rijden tijdens de tweede en meteen laatste testsessies in het Portugese Portimão.

“Het was wel even wennen na een maand niks doen en mijn vinger deed nog steeds pijn, maar het ging uiteindelijk nog best aardig. De eerste dag was wel lastig, maar de dagen erna ging het prima en heb ik veel progressie gemaakt”, zegt Veijer, die de testdriedaagse afsloot met een toch wel veelbelovende twaalfde tijd. “Het verschil met de toprijders was minder dan een seconde.”

Veijer maakte ook dankbaar gebruik van zijn ervaren teamgenoot Ayumu Sasaki. De Japanner begint aan zijn zevende seizoen en baarde vorig jaar opzien door de race in de Moto3 bij de TT van Assen te winnen, een maand nadat hij zijn twee sleutelbenen had gebroken. “We praten veel met elkaar, hij heeft mij goed geholpen. Ik kon in de testraces lekker in zijn slipstream voor een mooie tijd gaan.”