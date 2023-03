Reorganisatie in top McLaren na mislukte seizoensstart Formule 1

Formule 1-renstal McLaren voert na een stroeve start van het seizoen een reorganisatie door in de technische top. Opvallendste wijziging is het vertrek van technisch directeur James Key. Hij was sinds 2019 werkzaam in die rol bij het Engelse raceteam, dat in de eerste twee grands prix (Bahrein en Saudi-Arabiƫ) geen WK-punten wist te scoren.

McLaren heeft besloten drie mannen de technische leiding te geven, die rechtstreeks rapporteren aan teambaas Andrea Stella. Het zijn Peter Prodromou (aerodynamica), David Sanchez (autoconcept en prestaties) en Neil Houldey (engineering en ontwerp). Sanchez komt over van Ferrari. Hij begint pas op 1 januari 2024.

“Het is me al enige tijd duidelijk dat onze technische ontwikkeling niet snel genoeg gaat om onze ambitie, een terugkeer naar de top, waar te maken”, zegt algemeen directeur Zak Brown. “Ik ben blij dat we nu de herstructurering kunnen doorvoeren die nodig is om het tij te keren.”

McLaren eindigde vorig seizoen als vijfde bij de constructeurs, na de vierde plaats in 2021. De coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staan na de eerste twee races van 2023 met 0 punten onderaan in de stand. De vijftiende plaats van de Australische nieuwkomer Piastri afgelopen zondag in Jeddah is het beste resultaat tot nog toe.