Britse wielrenstrer Georgi bezorgt DSM zege in Brugge-De Panne

De Engelse wielrenster Pfeiffer Georgi heeft Team DSM de zege bezorgd in de eendagswedstrijd Classic Brugge-De Panne. De 22-jarige Britse sprong in de finale van de WorldTour-wedstrijd weg uit een kopgroep van tien rensters en kwam na 163,1 kilometer solo aan in De Panne. De Italiaanse Elisa Balsamo won op een achterstand van 1.10 minuut de sprint voor de tweede plaats van Lorena Wiebes.

Het is voor Georgi de eerste zege van het seizoen en voor het vrouwenteam van DSM de vierde overwinning. Charlotte Kool won eerder twee ritten in de UAE Tour.

Georgi demarreerde met nog zo ’n 76 kilometer te gaan nadat de Belgische Shari Bossuyt en Wiebes de aanval van haar Amerikaanse ploeggenote Megan Jastrab hadden geneutraliseerd. De rest van de kopgroep aarzelde even en toen was de Britse weg. Ze vergrootte haar voorsprong daarna na meer dan een minuut. Maike Van der Duin werd nog zevende.