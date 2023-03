Beachvolleyballers Boermans en De Groot halen Elite 16 in Mexico

De beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben zich geplaatst voor het tweede Elite 16-toernooi van dit jaar, in de Mexicaanse stad Tepic. Boermans en De Groot wonnen twee partijen in de kwalificatie en haalden daardoor het hoofdtoernooi. Leon Luini en Ruben Penninga bleven steken in de eerste kwalificatieronde.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren op basis van hun positie op de wereldranglijst automatisch geplaatst voor de Elite 16 in Tepic. Dat geldt bij de vrouwen voor Katja Stam en Raïsa Schoon, die begin vorige maand in Doha het eerste toernooi van dit seizoen wonnen. Brouwer en Meeuwsen werden daar in de kwartfinales uitgeschakeld.

Op de Elite 16-toernooien (waar steeds zestien teams aan mogen meedoen) zijn heel wat punten te verdienen voor de olympische ranglijst. De Nederlandse bond hoopt dat zowel bij de mannen als de vrouwen twee Oranje-duo’s zich plaatsen voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. “En eigenlijk willen we daar ook naartoe om medailles te winnen”, zei directeur Michel Everaert afgelopen maand op een bijeenkomst in Den Haag.

Het hoofdtoernooi in Tepic begint donderdag. De finales bij de mannen en vrouwen zijn zondag.