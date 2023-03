Van Aert spreekt van belangrijke eerste zege in wegseizoen

Wout van Aert klopte in de E3 Saxo Classic Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar en bezorgde Jumbo-Visma de tweede zege op rij in de Belgische WorldTour-wedstrijd. De 28-jarige Belg sprak van een belangrijke overwinning. “De afgelopen weken waren niet altijd gemakkelijk. Dan doet deze zege extra deugd”, zei hij na afloop.

Van Aert voelde dat hij de sterkste was in de sprint. Hij maakte er een lange sprint van en versloeg zo zijn medevluchters. “Ik wist dat een korte sprint niet in mijn voordeel was. Ik heb geleerd van het verleden”, refereerde hij aan eerdere sprints waarin hij lang wachtte en geklopt werd door zijn rivaal Van der Poel.

In een spannende editie van de E3 Saxo Classic moest Van Aert enkele keren alles uit de kast halen om de aanvallen van Van der Poel en Pogacar te pareren. “Ik zat op de Oude Kwaremont even op mijn limiet en moest op het steile stuk passen, maar kon er weer bij komen toen Mathieu en Tadej even naar elkaar keken. Daarna heb ik me geconcentreerd op de laatste sprint.”

Voor Van Aert is het zijn eerste zege op de weg in 2023. Hij eindigde afgelopen zaterdag als derde in Milaan – Sanremo. Toen was Van der Poel de beste.