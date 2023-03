Tennisster Rybakina zet in Miami eerste stap naar Sunshine Double

Tennisster Elena Rybakina heeft de eerste stap gezet richting de ‘Sunshine Double’, zoals het winnen van de toernooien van Indian Wells en Miami wordt genoemd. Rybakina begon het WTA-toernooi van Miami met een zwaarbevochten zege op de Russin Anna Kalinskaja: 7-5 4-6 6-3. Het betekende haar negende overwinning op rij.

De 23-jarige Kazachse schreef afgelopen week het toernooi van Indian Wells op haar naam. Rybakina nam in de finale revanche op Aryna Sabalenka uit Belarus, die haar eerder dit jaar had verslagen in de eindstrijd van de Australian Open. Rybakina, geklommen naar de zevende plaats op de wereldranglijst, gaat nu in Florida voor de ‘Sunshine Double’.

“Het was niet makkelijk, ik had slechts twee dagen om bij te komen van Indian Wells”, zei Rybakina na haar zege op Kalinskaja. “Ik had kansen om de partij al in de tweede set te beslissen, maar ik legde er niet genoeg energie in. Ik ben blij dat ik in de derde set alsnog een weg vond om te winnen.”

Rybakina begon in Miami met een ‘bye’ en neemt het in de derde ronde op tegen de Spaanse Paula Badosa, vorig jaar nog de nummer 2 van de wereld maar nu weggezakt naar de 27e positie.