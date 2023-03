Russen en Belarussen weer welkom in tafeltennis, maar niet op WK

De internationale tafeltennisfederatie ITTF volgt de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité en laat Russische en Belarussische spelers weer toe bij internationale evenementen. Ze kunnen alleen onder neutrale vlag meedoen en hun rentree zal pas op zijn vroegst in mei gestalte krijgen, meldt de federatie. Deelname aan de WK die maand in Durban (Zuid-Afrika) zal niet mogelijk zijn. “De kwalificatieperiode voor dat toernooi is al verstreken”, aldus de ITTF.

Niet alle mondiale bonden volgen het advies. Zo gaf World Athletics aan dat Russen en Belarussen niet welkom zijn zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. En ook op de Europese Spelen deze zomer mogen Russen en Belarussen niet meedoen.

De ITTF ziet het anders. “Wij zijn ons terdege bewust van de potentiële dialogen die sport kan creëren. Tafeltennis heeft een lange geschiedenis in het samenbrengen van mensen, zelfs als de politieke banden zwak waren”, schrijft de bond in een verklaring, daarmee verwijzend naar de ‘pingpongdiplomatie’ in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen de politieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China verbeterden nadat Amerikaanse tafeltennissers in China een reeks demonstratiewedstrijden speelden.