Verstappen niet veel wijzer na trainingen Melbourne

Max Verstappen is niet heel veel wijzer geworden in de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Australië. In de eerste sessie waren er veel onderbrekingen en in de tweede training ging het al snel regenen. “De omstandigheden waren niet geweldig. Ik had weinig grip en het asfalt leek erg glad”, zei de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 na afloop van de trainingen op het circuit van Melbourne.

Verstappen kon maar moeilijk controle krijgen over de banden, zei hij. “De auto voelde wel goed aan, maar ik kan er moeilijk iets zinnigs over zeggen. Door al die onderbrekingen kwam ik nooit echt in een ritme. Er is wel veel data en die gaan we bestuderen”, aldus de coureur van Red Bull, die na twee races leider is in het kampioenschap. Hij heeft 1 punt meer dan zijn teamgenoot Sergio Pérez.

De coureurs rijden zaterdag de kwalificatie en zondag de race op circuit Albert Park.