De Cler ervoer onveilig klimaat voor omstreden deelname WK boksen

Boksster Megan de Cler heeft de afgelopen jaren een onveilig sportklimaat ervaren bij de Nederlandse Boksbond (NBB). Ze heeft bij de bond melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag, maar daar is niet voldoende mee gedaan, zegt ze in een interview met het AD. Mede om die reden besloot ze eerder deze maand op eigen initiatief mee te doen aan de WK in New Delhi, ondanks een boycot van de NBB.

Vlak voor het WK besloot De Cler met haar vader naar New Delhi af te reizen. En dat terwijl Nederland het toernooi net als veel andere toernooien boycotte, omdat de internationale federatie sinds enkele maanden weer boksers uit Rusland en Belarus onder eigen vlag laat meedoen.

“We hebben echt geprobeerd het intern te houden”, zegt de moeder van De Cler tegenover het AD. De krant is in het bezit van notulen en mails waarin De Cler het onveilige sportklimaat heeft aangekaart.

In gesprek met het AD haalt De Cler gebeurtenissen van de afgelopen jaren aan, onder meer tijdens een trip naar Letland. “Het was een publiek geheim dat we moesten uitkijken voor de twee bondscoaches, die als enige begeleiders meegingen”, vertelt ze. Volgens de jonge boksster misdroegen de coaches zich richting hotelpersoneel en gingen ze ’s avond op stap, terwijl ze de talenten achterlieten in het hotel. “Je was bang iets te zeggen of verkeerd te doen, want je wist dat er consequenties waren voor je carrière. Ik ervoer het als erg onveilig.”

Kort na de WK in India werd De Cler uit de nationale selectie gezet. Hoe nu verder? “Ik wil dat de situatie binnen de boksbond wordt aangepakt. Er heerst een angst- en zwijgcultuur. Ik sprak me steeds meer uit en werd daarvoor steeds meer gestraft. Ondanks dat ik maar één stem ben, hoop ik dat het anderen helpt om zich ook uit te spreken. Het enige wat ik ooit heb gewild, is boksen in een veilige omgeving. Dat hoort niet zo moeilijk te zijn.”

De boksbond zegt zich niet te herkennen in het artikel. “Er is in gesprekken die door verschillende personen binnen en buiten de boksbond – ook door NOC*NSF – met de familie De Cler zijn gevoerd, nooit concreet bewijs of voldoende onderbouwing voor grensoverschrijdend gedrag op tafel gebracht. De NBB kan zich niet vinden in het artikel, dat de situatie niet juist weergeeft. Vaststaat voor ons bijvoorbeeld dat de onwerkbare relatie tussen Megans vader en de bondscoach in haar beleving tot een onprettige en onveilige situatie heeft geleid. Oplossingen zijn dan niet eenvoudig”, aldus de bond. De NBB zegt bereid te zijn met De Cler in gesprek te gaan.