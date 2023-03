Alonso sneller dan Verstappen in natte tweede training Melbourne

Fernando Alonso heeft de snelste ronde gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Australië. De Spanjaard klokte 1.18,887 in zijn Aston Martin op het circuit van Albert Park in Melbourne. Charles Leclerc zette in zijn Ferrari de tweede tijd neer en wereldkampioen Max Verstappen noteerde de derde tijd in zijn Red Bull.

De sessie was niet heel representatief voor de verhoudingen in de Formule 1, want na 13 minuten begon het al te regenen en was het voor de coureurs niet meer mogelijk voluit te gaan op de droogweerbanden (slicks). Op de intermediate banden werden beduidend minder snelle rondjes gereden.

Verstappen kan zich desondanks de snelste van de dag noemen, want hij was in de eerste vrije training wel de snelste in 1.18,790. Die tijd was beter dan die waarmee Alonso bovenaan eindigde in de tweede training.

De Grote Prijs van Australië is de derde race van het seizoen. Tweevoudig wereldkampioen Verstappen heeft na de eerste twee races de leiding in het kampioenschap met 1 punt voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Nederlander won de openingsrace in Bahrein, de Mexicaan was de beste in Saudi-Arabië.