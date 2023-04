Judoka’s Meyer, Snippe en Van ’t End in finale Grand Slam Antalya

De Nederlandse judoka’s Roy Meyer en Jelle Snippe staan tegenover elkaar in de finale van de klasse boven 100 kilogram bij de Grand Slam van Antalya. Noël van ’t End maakt ook kans op goud in het Turkse toptoernooi. Hij neemt het in de finale van de klasse tot 90 kilo op tegen de Roemeen Alex Cret.

Meyer versloeg in de kwartfinale de Turk Munir Ertug en was in de halve finale te sterk voor een ander Turk, Ibrahim Tataroglu. Snippe vloerde in de kwartfinale Yevgeniy Balyevskyy uit Oekraïne en won in de halve finale van de Georgiër Levani Matiasjvili.

Van ’t End rekende in de kwartfinale af met de Hongaar Roland Goz en schakelde in de halve eindstrijd de Oekraïner Artem Boebyr uit.

In de klasse tot 100 kilogram maakt Simeon Catharina nog kans op een bronzen medaille. Hij bereikte de halve finales, maar verloor daarin van de Oostenrijker Aaron Fara. Guusje Steenhuis strijdt om het brons in de klasse tot 78 kilo bij de vrouwen. Ook zij wist zich via de groepsfase voor de halve finales te plaatsen, maar boog daarin voor de Japanse Shori Hamada.