Russische schermers mijden wereldbeker in Polen vanwege extra eis

De Russische schermers mogen weer meedoen aan internationale evenementen, maar toch mijden ze later deze maand de wereldbeker in Polen. De Poolse bond heeft namelijk als voorwaarde gesteld dat de schermers uit Rusland en Belarus schriftelijk verklaren dat ze de oorlog in Oekraïne niet steunen. De Russische bond weigert daaraan mee te werken.

“Of onze schermers meedoen in Polen? Natuurlijk niet, dit is onacceptabel”, zei bondsvoorzitter Ilgar Mammadov tegen het Russische persbureau RIA Novosti. “Onder zulke provocatieve voorwaarden kunnen wij niet meedoen aan dit evenement. De Poolse federatie is blijkbaar vergeten dat het een sportbond is en geen politieke partij.”

De internationale schermbond FIE besloot vorige maand om Russen en Belarussen onder neutrale vlag weer toe te laten tot internationale evenementen. Dat kwam de FEI op heel wat kritiek te staan. Een groep van zo’n driehonderd schermers, onder meer uit Nederland, riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vorige week per brief op om Rusland en Belarus te blijven weren. Het IOC gaf daar geen gehoor aan en kwam juist met de oproep aan de internationale sportbonden om Russen en Belarussen weer toe te laten, zij het wel onder enkele voorwaarden. Zo mogen ze alleen onder neutrale vlag meedoen. Atleten die de oorlog in Oekraïne openlijk steunen, zijn niet welkom.

De Poolse bond kwam met een aanvullende voorwaarde voor de World Cup in Poznan, die ook dient als kwalificatiemoment voor de Spelen van Parijs 2024. Aan die voorwaarde – schriftelijk verklaren de oorlog niet te steunen – willen de Russische schermers niet voldoen.