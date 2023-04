Spanjaard Alcaraz wint opnieuw tennistoernooi in Barcelona

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft opnieuw het toernooi van Barcelona op zijn naam gebracht. Voor eigen publiek versloeg de titelverdediger de Griek Stefanos Tsitsipas met 6-3 6-4.

De 19-jarige Alcaraz kwam voor het eerst dit jaar in actie op gravel. Hij meldde zich af voor het toernooi in Monte Carlo omdat hij niet helemaal fit was. In Barcelona maakte de nummer 2 van de wereld indruk. Ook in de finale tegen Tsitsipas, die in Barcelona voor de derde keer in de eindstrijd stond, kwam hij nooit echt in de problemen. Het was voor Alcaraz een bijzondere wedstrijd.

“Het is zo fijn om voor mijn eigen mensen te kunnen spelen en met mijn vrienden en familie erbij. Ik ben heel blij met deze titel”, zei hij na afloop.

In de aanloop naar Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi dat eind mei begint, behaalde Alcaraz zijn derde titel van dit jaar na Indian Wells en Buenos Aires. Hij bracht zijn totaal aantal toernooizeges op negen.

In het Bosnische Banja Luka was de toernooizege verrassend voor de Serviër Dusan Lajovic. Hij won in de finale met 6-3 4-6 6-4 van de als tweede geplaatste Rus Andrej Roeblev, die vorige week de beste was bij het masterstoernooi in Monte Carlo. Roeblev won in die finale van de Deen Holger Rune, die zondag in München Botic van de Zandschulp van zijn eerste ATP-titel afhield.