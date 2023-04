Motorcrosser Herlings wint ook Dutch Masters in Markelo

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft ook de tweede wedstrijd van de Dutch Masters gewonnen. De Brabander was op het circuit in Markelo in beide manches in de 500cc de beste.

Herlings won eerder al de openingswedstrijd van de Dutch Masters in Harfsen. Toen was hij ook de beste in beide manches. De derde en laatste wedstrijd vindt op 29 mei plaats in Oldebroek.

Herlings is tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, de zwaarste categorie. Hij maakt daar dit seizoen zijn rentree na een jaar zonder wedstrijden vanwege een gebroken hiel.